板橋大遠百周年慶10月13日起預購，同享正檔促銷加碼優惠，並與14大銀行共同促銷。（遠百提供）

遠百信義A13 VACHERON CONSTANTIN Fiftysix陀飛輪，價格店洽。（遠百提供）

台北101 Burberry重磅回歸4F，是繼倫敦首家全球旗艦店後，亞洲首發的最新形象旗艦店。（吳奕萱攝）

台北101 Gucci DIANA鱷魚珍稀皮革手提包，價格店洽。（台北101提供）

台北101 New Balance女款輕紳裝外套，5680元。（台北101提供）

百貨周年慶陸續開打，不受國境將解封影響，精品銷售依然暢旺，挹注全館主要業績，其中遠百國際精品也將祭出「滿萬送千」回饋，而台北101擁精品旗艦店改裝開幕、聯合珠寶腕表展等話題策略，相關買氣也預計一路長紅。

遠百周年慶自9月22日台中大遠百開跑以來，消費力強勁，尤其精品業種更是每日排隊入店，業績對比去年約成長兩位數，遠百營運長林彰豐觀察，雖本月國境將解封，但到國外買精品已不見得划算，機票昂貴且退稅不易，加上台灣貨源充裕，使愈來愈多消費者留在台灣購買，仍是最強勁的業種，全台遠百業績全年則上看5％成長。

新竹大遠百周慶將於10月13日登場，接著遠百信義A13、板橋大遠百等10月20日起，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月27日起，遠百竹北11月10日首次加入周慶戰局。而今年針對高消費客群，也祭出大方回饋，百貨服飾滿5000元送500元、滿5萬元再加送800元；首12日新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際精品單筆1萬元送1000元，等於9折優惠。林彰豐指出，今年較不主攻來店禮、贈品策略，希望多針對現金回饋，更有感的讓消費者享受折扣。

自9月1日起率先開打的台北101周慶，因今年結合World Masterpiece頂級珠寶腕表展，加上國際精品大店開幕、新品獨家挹注等，提高客單帶動整體銷售，半個月來業績較去年同期成長超過3成；人潮方面隨疫情穩定、國境開放等話題，亦呈倍數成長。

Burberry重磅回歸台北101 4F，是繼倫敦首家全球旗艦店後，亞洲首發的最新形象旗艦店，並新增童裝系列；全台唯一品牌旗艦店Versace，也將於10月底全新改裝登場。台北101觀察，隨著ZARA概念店於9月底重新開幕、Cartier與Burberry全台獨家旗艦店入駐，搭配信用卡國際精品10%回饋起、珠寶腕表6%回饋起，檔期至10月10日止買氣依然可期。