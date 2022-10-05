民進黨台北市長候選人陳時中陷「擋疫苗」風暴，面對即將開放國門，蔡英文總統今天喊話表示，即使今天確診數有升高，但政府已經做好準備，請大家安心。台灣的防疫成績，讓世界看見台灣。我們應該彼此肯定、互相鼓勵，而不是在選舉中做政治操作，這都無法抹滅防疫的辛勞，更無助於防疫工作。

蔡英文在臉書表示，這兩年，疫情起起伏伏，但執政團隊都是戰戰兢兢、謹慎以對。即使今天確診數有升高，但政府已經做好準備，監控疫情狀況、掌握醫療量能，請大家安心。

她舉例，我們購買的300萬劑莫德納次世代疫苗，在上個月底已經全數到貨。指揮中心今天也宣布，開放18歲至49歲國人，接種莫德納次世代疫苗追加劑。

她說，防疫是場耐力賽，過去兩年九個月，我們關關難過關關過。指揮中心的夥伴們，遇到的挑戰沒有少過、壓力沒有少過、批評沒有少過，熬過的夜更沒有少過。面對病毒不斷變種、疫情不斷變化，指揮中心的夥伴，該檢討的就檢討，該調整的也都迅速調整，就是要把防疫工作做得更好，守護大家的健康安全。

下禮拜，10月13日，台灣就要開放國門，朝正常生活再邁進一步，蔡英文指出，這是全體國人一起團結防疫，守住台灣。「我相信，指揮中心團隊的辛勞，國人的心中也都有所感受」。

她說，這幾年，有很多國際友人紛紛來訪台灣，支持台灣，也肯定台灣的防疫成績。像是美國眾議院議長裴洛西就說，「台灣防疫的成功，是全世界的模範」。

蔡英文強調，台灣的防疫成績，讓世界看見台灣、肯定台灣，這不只是指揮中心的努力，也是全國防疫工作夥伴的付出，更是全體國人團結防疫的成果。我們應該彼此肯定、互相鼓勵，而不是在選舉中做政治操作，這都無法抹滅防疫的辛勞，更無助於防疫工作。