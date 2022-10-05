元大金控暨元大文教基金會走入南投縣舉辦元大幸福日活動，邀請偏鄉小學永和國小30位同學參與，透過「小小採購家」理財課程，教小朋友「做好購物清單、聰明消費、記帳」觀念，並送「幸福大禮包」，內含全新外套、褲子與運動鞋，希望每個孩子能夠勇於面對未來挑戰。

元大文教基金會表示，元大帶來滿滿的愛與祝福，希望孩子們勇於學習，長大之後也能幫助別人，形成社會的善循環；永和國小主任藍大勝指出，小朋友最想拿到「幸福大禮包」，這次不僅一償心願，更學習到實用的理財知識，對未來相當有幫助。

曾獲元大優秀人才獎學金、目前就讀國立大學三年級的「元大寶寶」黃同學，對於小朋友天真的表現印象深刻，「這是我上大學的第一場公益活動，未來還要參加！」她開心表示，活動雖短，但每分鐘都能感受到幸福與快樂。

永和國小張同學透露，參加活動很開心，最喜歡「幸福大禮包」送的鞋子，「以後我要像大哥哥大姐姐一樣幫助別人，把幸福帶給每一位小朋友！」

元大幸福日已連續舉辦11年，至今共辦理34場、累積6515名學童參與，近年受疫情影響，活動規模縮小，元大文教基金會仍持續長期關注弱勢兒少、送暖到偏鄉的心意不間斷，志工們親自前進校園與孩子們互動、贈送大禮包，用愛與希望陪伴學童快樂成長，是孩子們重要的心靈泉源。