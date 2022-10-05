有內鬼？2022九合一選舉將登場，總統蔡英文也不遺餘力為造勢活動站台，近期她出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，卻被同黨人士拍到2台超大讀稿機，讓國民黨桃園市議員詹江村開酸，「民進黨自己內部流出來的，真大台啊環繞超級讀稿機」，網友看了影片傻眼酸：「主播等級」、「看稿還會讀錯，把新北說成台北」。

詹江村在臉書貼出影片，可以看到拍攝者站在講台後方，鏡頭不但拍到台下民眾，還放大了蔡英文前方2台巨型讀稿機。詹江村指出該影片為民進黨內部流出，還是故意拍攝的角度，狠酸「1.5博士果然才高八斗，真大台環繞超級讀稿機」。連桃園市議員梁為超也回應「原來讀稿機這麼大一台，這麼多人在看，她不尷尬我看了都很尷尬」。

臉書粉專「綠能你不能」也將此場景做成哏圖酸：「看到這個巨大的讀稿機不意外啦，小英就只是個傀儡，幕僚要她講啥就講啥。是說我對她執政七年的感想就是，『稿來我念、責任我躲』。除了念文青式的稿子外，她到底為台灣人民做了啥？」

網友看了影片傻眼表示：「主播等級」、「讀稿讀到已經出神入化了」、「這樣真的是⋯有誇張」、「看稿還會讀錯，把新北說成台北」、「號稱照本宣科之人體讀稿機，果然是名不虛傳！佩服」、「講完後知道自己說了什麼嗎？可憐吶」、「真的連說話的能力都沒有～」、「可憐...連唬爛都要看字幕」、「因為都不是發自內心的話，所以必須靠讀稿機騙騙愚民！」、「這就是台灣人所選出來的領導人，真是有夠悲哀」。