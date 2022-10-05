自稱五教共主「少龍」的徐浩城，沒有醫師資格卻開立藥方給信徒，還招收「仙女班」，對女性徒舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻，他遭起訴後，從今年4月6日獲台北地方法院裁定停止審判，但法官發現今病情已穩定，撤銷停審裁定，繼續審理。

北院指出，徐男因妨害性自主等案件，前因疾病不能到庭，但經函詢醫院後，徐在心臟血管內科門診追蹤節律器功能及心臟狀況中，大致算穩定，且他主動脈覆膜支架治療之後，目前主動脈狀況穩定，應可至法庭開庭應訊，因停止審判之原因已消滅，應繼續審判。

檢方起訴指控，徐自創「華興靈修中心」，自稱「五教共主少龍」，2016年招收仙女班，從信徒年約2、30歲、未交過男友、無性經驗的女兒挑選加入，不少信徒攜女參加。

少龍要求仙女需完全臣服以及終生獻身給道主，不得與家人、外界接觸，若無法靈修死後「灰飛湮滅」下地獄，藉靈修趁機猥褻13次、性侵1次未遂，共6女受害。