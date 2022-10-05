2022年國慶晚會將於9日在桃園市陽光劇場登場，市長鄭文燦說主題為「2022守土衛國、你我同行」，代表台灣邁向國境解封階段，歡迎僑胞回國，當天將由僑委會安排1500名僑胞共同參與，也開放民眾自由入場，現場可容納1.5萬人。桃園市警局也提醒，當天8點至21點半會場周邊都車輛禁行，車格也會淨空，歡迎多利用接駁車。

國慶晚會2度在桃園舉辦，今年以「守土衛國、你我同行」為主軸，展開一連串表演活動，呈現多元文化。觀旅局指出，陽光劇場面積約2.2公頃，可容納1.5萬人，是一處具備戶外專業音樂活動的場地，並緊鄰機場捷運A17領航站，也臨近高鐵桃園站及國道二號，交通相當便利。

觀旅局說，今年邀請桃園在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集打頭陣，為國慶晚會揭開精彩序幕，並邀請陳美鳳、王彩樺、許富凱、陳芳語、伊恩貝、李音杰、舒米恩、黃宇寒、樂天女孩，以及年輕朋友喜愛的嘻哈天團玖壹壹輪番登台獻唱。

由於活動鄰近高鐵、機捷、大竹交流道等重要疏運地點，又有華泰名品城、宜家家居等大型購物中心，活動當日青埔棒球場也有賽事舉行，桃園市警局將實施交通管制，鼓勵民眾可搭乘機場捷運至A17領航站，再步行5分鐘前往活動現場，市府也在桃園高鐵站前廣場備有2000席汽車停車位及1600席機車停車位，供自行開車或騎車者停放，並轉乘接駁車前往活動會場。

觀旅局提醒，憑桃園市民卡於入口處刷卡可參加抽獎，獎項包含YAMAHA EC-05電動車、華信航空澎湖、金門機票，以及中華航空日本線機票。前2000名入場的民眾，還可免費獲得樂天桃猿10月10日主場左外野門票，歡迎民眾一同迎接國慶。

國慶晚會當天周邊道路包含領航北路四段、大成路二段、大豐四街將進行兩階段交通管制，包括第一階段為8時至21時30分管制路段全面禁止路邊停車（含停車格）；第二階段為14時至21時30分管制路段禁止車輛通行。