Global Mall的「17周年慶 一起趣旅遊」首波終於在明日（6日）至19日開跑，今年特別推出了四大回饋，及四大環遊世界體驗展，來迎接解封的出國潮，更首推史上最高的線上下高達30%雙回饋，還祭出了10年來首次的汽車抽獎活動，及17萬元環球禮券等抽獎來炒熱買氣，同步更帶來了多家新店開幕，以及與「懶得鳥你」合作的獨家會員禮，還有新北中和店獨家的《Peanuts花生漫畫》史努比限定快閃店，期待本檔預計成長10%以上以外，全年全台8店更可達15%成長、達到史上最高破百億業績。

Global Mall新北中和店推出飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋+廚神食物調理機，原價2萬9588元，優惠價1萬7000元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推出集雅社的LG蒸氣電子衣櫥 奢華鏡面款，原價6萬2900元，優惠價4萬9900元。（Global Mall提供）

Global Mall首波周年慶就首於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店推出，使用GMpay綁定聯名卡，單筆滿3000最高送600元實體電子商品禮券及300元Online抵用券，合計高達900元的優惠，6日到9日更首加碼祭高門檻滿額贈，於指定家電、健康器材專門店單筆消費滿萬元最高送1800元電子商品禮券。另四大車站店也祭出會員使用GMpay綁定聯名卡，單筆滿2000最高送400元實體電子商品禮券及200元Online抵用券等優惠。

Global Mall新北中和店推出TRAVERLER GORE TEX防水外套，原價1萬3800元，優惠價6980元。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站店推出Samsonite 環保藍綠色行李箱25吋，原價5500元，優惠價3575元。（Global Mall提供）

全台八店還推獨家行動支付回饋，使用悠遊付每周五、六、日享單筆消費滿399送限量40元現金回饋券、刷台灣Pay單筆滿300元即可享該筆金額現折20%，每筆折扣上限200元優惠。而「環球Online」線上購物則在15日前祭「點數5倍送」，於線上單筆消費滿百元加碼贈5點，每會員天天回饋最高300點，再享滿3000領券現折200等滿額贈優惠，全站滿699元再享免運。

Global Mall周年慶祭「超級點數大樂透」，會員扣點數30點即抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3。（Global Mall提供）

今年更首度於31日前祭會員扣iMall點數30點，即有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone14等旅遊、環保好禮，同時還可再抽特斯拉Tesla Model 3，獎品總價值超過600萬元以外，更與來自日本超人氣LINE貼圖「懶得鳥你」合作推出以環遊世界為主題的周年慶獨家專屬會員禮，31日前扣點還能免費換「懶得鳥你」小物。新北中和店還特別在11月23日前推出《Peanuts花生漫畫》史努比限定快閃店，不僅門口就設有2米大的巨型史努比充氣公仔，2樓快閃店還有史努比公仔拍照打卡點，以及包括10款全台獨賣新品等多項周邊商品。

Global Mall板橋車站店引進創意日式料理居酒屋「一号基地」，推出融合系日式創意料理，現享開幕優惠、31日前兩人同行即可玩幸運優惠轉盤，最高可享全單8折優惠。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店全新的史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」開幕，親子體驗史萊姆課程，約1小時990元起，31日前憑環球ikids卡購買任一史萊姆課程現折100元。（Global Mall提供）

Global Mall還特別一連推出近15個新櫃接力登場，像新北中和店在7-8月時就已破歷年單月營業額成績，連續兩月單月就破4億，看準親子消費熱潮，因此3樓親子區再添新櫃，包括全台首創史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」，為全台首間結合親子複合式輕食及史萊姆手作課程品牌，另外改裝幅度最大的板橋車站店，就引進了創意日式料理居酒屋、首度進軍百貨的「一号基地」，進打融合系日式創意料理，31日前更享開幕優惠。