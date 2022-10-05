今年8月起，北約國家開始提供烏克蘭M113裝甲車，這款1960年服役的裝甲運兵車，有著製造容易、工藝簡單的優點，國際產量超過8萬輛，素有「戰場計程車」之名。烏克蘭在收到M113以後，也相當滿意它的性能，表示與蘇式裝甲車相比，M113駕駛容易，士兵乘座感受也較為舒服。

一名烏克蘭的M113駕駛表示，他能感受到這款裝甲車在設計時就有深思熟慮，其中最重要的是自動變速箱，駕駛在所有情況與地型都不需要思考換幾檔的問題，只需要踏油門就可以有效控制速度。

駕駛兵歐萊克謝(Oleksiy)說：「駕駛M113，我在面臨上坡路時，不必考慮要換用較低的檔位，但是蘇聯運兵車就要趕快換檔。它配備275馬力的柴油發動機，對於僅13噸的M113來說相當夠用。平均時速約為64公里，但我個人愛開快車，經常加速到 80 公里。總之，M113車速快、靈活、機動性強，具有良好的越野能力。」

M113開發很早，僅有12~38 公釐的鋁合金裝甲，雖可擋下7.62公釐步槍或是50機槍，但是對反坦克火箭彈就很難防禦，因此有些人在聽聞M113提供給烏克蘭，頗擔心該型裝甲車的生存率。

然而，烏克蘭士兵卻表示M113的防護力不錯，在戰區疏散傷員的任務期間，M113一再遭到攻擊，「但多虧了良好的裝甲」，駕駛強調「與蘇式BMP 2裝甲車 相比，M113的裝甲堅固可靠。」

M113內部空間寬敞方正，可乘坐11人。(圖/WIKI)

蘇式BMP-2裝甲車被區隔成兩部分，內部空間過於窄小。(圖/corporalfrisk)

另外，M113基礎型的固定武裝，僅式老式的白朗寧 M2 重機槍。烏克蘭士兵也不會嫌棄它火力不足，反而認為可靠好用，對裝甲運兵車來說已足夠了。

另一名駕駛兵維塔利(Vitaly)表示，M113內部空間寬敞，可以容納更多的的步兵，坐在裡面也更為舒服。相對的，蘇式裝甲車空間窄小而且形狀不規則，士兵乘坐經常感到疲勞。