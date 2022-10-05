2022年度諾貝爾化學獎由美國化學家貝爾托西（Carolyn R. Bertozzi）、夏普萊斯（K. Barry Sharpless）及丹麥化學家梅爾達爾（Morten P. Meldal）獲獎，3人在研究上充分貢獻「點擊化學」等方面（Click chemistry）發展，不僅有助於藥物開發，更可應用於製作成醣核酸(RNA)疫苗，並研發標靶藥物，有助治療癌症。

中研院生物化學研究所研究員林俊宏表示，夏普萊斯在2001年便獲得獲貝爾化學獎，今年則是二度得獎。

林俊宏提到，夏普萊斯的研究專長在於「點擊化學」，即能將兩種不同化合物，融合成具有特定分子的標的物，如此化學反應，能在很短的時間內，產生大量分子資料庫，相關技術能充分發展在藥物開發，其中更包含打造癌症標靶藥物。

林俊宏指出，自己與夏普萊斯有過多次接觸，包含夏普萊斯曾於2006年受邀到中研院演講，還有過去在美國史克利普斯研究所攻讀博士學位時，修過夏普萊斯的課。

林俊宏說，夏普萊斯是對實驗很狂熱的科學家，即便平時在家中，也會在車庫裡自己做實驗，還曾經被化學反應傷到眼睛，都沒有影響科學研究的熱愛。

中研院化學所副所長陳榮傑表示，貝爾托西在2007也曾到中研院演講。其研究方面表現，同樣貢獻於「點擊化學」領域，相關技術不只可應用於打造癌症標靶藥物，更能用來開發醣核酸（RNA）疫苗。

陳榮傑提到，「點擊化學」當中一項關鍵技術為開發「疊氮化合物」（Azide），梅爾達爾更在其中以研究找到催化反應，成功把兩個分子融合在一起，並且能在水裡進行，還不會產生任何副產物，如此將化學與生物學技術結合在一起，有助於從細胞表面從事更細緻的研究或醫藥技術開發。

陳榮傑說，分子層次是肉眼無法看到的，化學家提供一個角度，在人手摸不到、看不見的情況下，依舊可以組裝分子，而在這20年當中，諾貝爾化學獎多次肯定有機化學、有機合成等化學專業領域，有效提升細胞偵測的技術，並能應用在藥物開發上，有著極大的貢獻。