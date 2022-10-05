男星黃少谷（少少）曾是五月天師弟、強辯樂團主唱，2年前升格人夫，與「天氣女孩」Yumi林采薇育有兒子「阿mo」，但演藝收入受到疫情影響，兼差跑多元計程車補貼家用，引起關注。對此，黃少谷今（5日）感謝外界關心，並謙虛地表示：「在底層基礎打拼的所有勞工或服務業，大家才是社會的英雄。」

強辯樂團2017年解散後，黃少谷的演藝工作變得不穩定，好不容易在戲劇圈看到一絲曙光，卻被疫情打亂計畫，先在求職網站找到上班族的工作，再考取多元計程車執照，兼差當起運將，就是為了給妻兒更好的生活。

消息一出，許多網友紛紛留言打氣，黃少谷今（5日）發文感謝外界的鼓勵，但不認為自己是最累的，「有許多人過得比我還辛苦，有賣命的外送員、辛苦的警察杯杯、小黃司機、公車司機，還在前線打拼的醫護人員（太多了），在底層基礎打拼的所有勞工或服務業，大家才是社會的英雄！」

許多演藝圈星友都來留言鼓勵，像是白家綺、李易、謝京穎、海產、林道遠、KIMIKO、陳子玄和蔡家蓁等人，顯現黃少谷在圈內的好人緣；其中小嫻打趣地表示：「很羨慕你的工作，我是個喜歡開車的人」，黃少谷回應：「你來考一下！姐你的單應該會爆炸多」，小嫻再留言：「你好強喔太厲害了。」