租房族在外租屋真的要慎選！大陸鄭州有名鄭姓女子今年5月和友人，透過當地房仲業者租了1間分租雅房，其房間是由原本3房1廳的格局，將客廳的部分從中間做一道牆隔起來，鄭女與朋友答應後，便以每個月付5300元租下，豈料，住了將近3個月，中間的隔牆竟然倒了，對此，鄭女和房仲聯絡求救後，起初被房仲硬坳是沒關窗被風吹倒，後來又改口是2人將牆推倒！

綜合陸媒報導，今年5月大陸有位鄭姓女子與朋友在鄭州，透過當地仲業者租了1間分租雅房，而原本這雅房是由原本3房1廳的公寓客廳，加裝一片牆改建隔間而成，鄭女便和朋友每個月花了1200元人民幣（約5300元新台幣）的租金租下。

鄭女表示，她與房仲簽了1年的合約，也先繳了1年的管理費，但是住進去一段時間後，除了隔音不好外，發現中間的隔牆時常會搖晃，因此連繫了房仲要求幫忙強化固定，但始終未見房仲請人來處理，但也沒太在意，因此，一拖就是3個月。

直到8月18日中午，只有鄭女朋友在房間內吃飯，中間的那面牆突然倒塌，鄭女接獲朋友消息後，趕緊衝回家聯繫房仲，但房仲卻硬坳房間內的窗戶是打開的，風吹進來把牆吹倒，之後卻又改口，認為是鄭女與其朋友將隔牆推倒，甚至還向2人索取賠償費用，面對房仲無理的要求，鄭女便打電話報警處理。

經警方調解雙方後，仲介願意和2人解約，也同意將未住滿的剩餘日期折算房租與押金全部退還給鄭女與友人，據相關單位表示，該房仲業者時常被投訴，也會對這次的事件做進一步的調查。

從鄭女提供的影片得知，該隔牆是以石膏板等材料製造而成，整片牆壁是倒在房屋的走道內，再透過鄭女與房仲的聊天對話紀錄發現，鄭女向房仲反映隔牆倒了之後，房仲卻稱「沒有風，它肯定不會倒，颳起多大的風，妳們不知道將窗戶關上嗎？」。