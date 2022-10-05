房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今（5）日公布9月合併營收，單月為3.57億元，月減14.59％、年減11.98％；累計前三季合併營收為34.43億元，月增率1.55％、年增率0.51％，再度創高。海悅表示，第四季代銷案可望陸續推出，單季可望躍居為今年業績最好的一季。

今天海悅公告9月營收，累計前三季營收達34.43億元，優於去年同期。

海悅今天也發布新聞稿指出，海悅目前在手主要代銷案，主要是以首購、首換客層為主，累計在手案量估計達2,000億元，遍布全台。

海悅指出，去年第四季合併營收，因認列子公司新案「微笑海悅」完工交屋收入約11.06億元，以致比較基期被墊高，且原規劃台中「達麗創世紀」開發投資案，因缺工缺料問題，以致營建工程展延到2023年第一季啟動交屋。

海悅表示，不過，自第四季起，將逐步放大新開建案銷售業績的挹注，加上已經完銷的部分建案，將可向業主申請代銷佣金，以及中南部房市仍有剛性需求高度支撐，因此預期第四季代銷業務仍可保持穩健，並有機會是今年表現最好的一季。

海悅表示，此外海悅子公司預計十月將公開預售自建案「世界南科」，因台南科學園區隨著南科三期計畫通過，產業發展持續帶動就業機會，房市發展在交通、人口與生活機能等條件充沛下，因此預期買氣需求可望延續。

另外海悅將與策略夥伴達麗（6177），合作的三大指標個案，包括：台中「達麗冶翠」、台南「松丹達麗」與高雄「達麗雙子星」，陸續啟動，三案總銷合計達184億元，目前已準備或即將公開銷售。