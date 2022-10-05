台灣德國經濟辦事處服務執行單位博智顧問有限公司，10月5日與德國薩克森邦和圖林根邦，在德國聯邦外貿與投資署（GTAI）支持的 「全球創新與研究夥伴計畫」下，共同舉辦線上投資會議。

德經處表示，本投資會議最大目的在於讓台灣半導體企業代表，瞭解在德國薩克森邦和圖林根邦兩地的投資機會。為此，兩聯邦之經濟發展機構—薩克森邦貿易投資局和圖林根邦發展公司（LEG Thuringen），以及GTAI高層皆分享投資德國的商業資訊。卡爾蔡司資深總監Petschulat博士和達思系統亞洲區總監Steve Hsu先生亦分享他們在德國的成功投資經驗，台灣大學國際事務處副國際長兼光電研究所教授李君浩博士亦就德國和台灣公司在半導體產業的合作潛力發表演講。

以地理位置而言，薩克森邦和圖林根邦位於歐洲中心，已為電子和半導體行業的公司提供了巨大的市場和客戶潛力。該商業基地是EUV（極紫外光）技術的先驅，亦是迄今為止歐洲最大的微電子基地。同時，它也是強大的相關業者集散地，如汽車、醫療技術、機械工程和工廠建設公司都聚集與此，也吸引不少國際企業進行投資。除了英特爾預計2023年兩座半導工廠將在薩克森邦施工，根據蘋果發佈的官方資訊 ，蘋果公司也正在德國進行通訊科技研發的大筆投資。

台灣半導體相關產業，更可評估上述條件，將投資薩克森邦和圖林根邦視為打造歐洲基地的積極作為。因為設立於此的台灣工廠，可受惠於其往來歐洲市場交通便捷，縮短交貨時間，對於半導體行業尤為重要。英飛淩、格羅方德、博世和X-Fab等公司的大型和高度自動化的半導體工廠，已在本區生產發展。

來自台灣的電子和半導體產業投資者，若對於德國最大的電子和半導體聚落有更深入的投資興趣，也有機會在10月份，參加與當地商業發展機構一對一面談的線上會議。