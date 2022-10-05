電商股新零售（3085）旗下Superlink超連結社交電商媒合平台，搶攻素人網紅商機，提供知識課程協助旗下素人分眾、經營朋友圈粉絲，透過短視頻的快速教學，同時串連不同社群，造成新媒體矩陣效益：IG、FB、抖音、小紅書，讓粉絲直接轉化為訂單，新零售董事長余適安表示，平台上線後將有望帶動公司業務成長。

新零售表示，與市面上網紅媒合平台不同，Superlink主打短視頻課程協助素人運用周邊的朋友圈提升產品銷量，讓品牌方可以更精確地選擇投放適合的群體，也將直接串連社交媒體與電商，讓私域流量粉絲可以從小紅書、抖音、IG、FB等社交平台簡化購買流程，提高導流能力。

對於素人而言，即使不知道如何成為網紅、如何成為Youtuber，也可以透過Superlink的知識培訓、抖音教學、直播培訓，迅速成為微網紅。

余適安表示，以社交電商來說，專注在最底層的個人私域朋友圈流量，才是真實的粉絲經濟，期望Superlink平台透過提供透明的知識學習系統和推薦機制為品牌尋找適當的素人網紅，解決網紅經濟價格混亂、粉絲屬性難以歸類，甚至以假帳號哄抬聲量的問題，也盼望為公司營運帶來新動能。