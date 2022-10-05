香奈兒於巴黎舉辦2023春夏高級時裝發表，韓團Black Pink成員Jennie一身2023春夏前導系列坐上front row觀秀，身上的白色開襟針織衫襯托Jennie青春洋溢的個性顯的相當亮眼，她也是最能穿出香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）心中香奈兒女性的率性造型；而台灣巨星昆凌也出現在香奈兒春夏時裝大秀上，她則是選擇2023 Cruise度假系列，多色幻彩斜紋軟呢套裝搭配CHANEL Premiere原創款，徹底展現了香奈兒傳達女性的優雅姿態。

本季Viard則呈現了她記憶中香奈兒女士在電影世界中的輝煌成就，《去年在馬倫巴》（1961）曾是香奈兒女士為其製作戲服的電影之一，Viard選擇這部電影的主因，猜想在於當時香奈兒女士與美國米高梅片場的戲服合作並不突出，原因是對美國電影來說，CHANEL的衣物太時尚，無法在電影中得到突顯；但在《去》片中，CHANEL獨有的優雅感獲得了高度成功，而《去》也是CHANEL與電影界最知名的合作之一。這點也呈現在本季服裝開秀，大秀開場模特兒以電影剪影的服裝做為開場白，開宗明義表達了電影世界與CHANEL的歷史淵源；服裝則如同當時在電影中打造的獨特風格，羽飾、長圍巾、亮片刺繡外套等，當時成了CHANEL的歷史文本，今日則成為全新的設計繆思。

而秀上配件包款亦成為注目焦點，既前幾季大紅的口紅包款，今次又推出了結合眼影盤設計靈感的小型包款，亦或是星型鏤空包款，搶眼誘人的白色山茶花腰帶等等，都是大秀上頗受注目的明星配件單品。