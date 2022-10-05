海拔最高山脈喜馬拉雅山上週傳出多起雪崩，昨日(4)又波及印度登山學校的34名學員以及7名教練，截至目前至少10人罹難。推特影像曝光1日上午，同座山位於中段的馬納斯盧峰（Manaslu）巨大雪崩襲來，吞噬山底的帳篷，短短20秒影片記錄生死一瞬間，令網友看完嚇得冷汗直流。

Avalanche on Manaslu Base Camp this morning. Video ©: Tashi Lakpa Sherpa. pic.twitter.com/9d47irPWzI — Everest Today (@EverestToday) October 2, 2022

根據印媒「亞洲國際新聞」(ANI News)報導，一名山友分享了幾天前在尼泊爾境內，喜馬拉雅山脈中段海拔約8,163公尺處，突然滾滾大雪迎面而來，可以看到山底下還駐紮逾30頂帳篷，所有人嚇得倉皇逃竄，短短幾秒眼前的一切被厚重大雪吞沒，所幸沒有傳出登山客傷亡。

尼泊爾觀光局表示，整季的天氣狀況都不好，由於降水過多或積雪減少等變量，加上地震、人為等外部因素，雪崩自然會發生。一些旅遊公司已經取消後續活動，避免意外重演。

綜合CNN、路透社更新資訊，由於氣候不佳造成積雪厚重，阻礙搜救工作進行，推測有些人早已被沖到偏遠地帶，獲救的8名學員正在北阿坎德邦(Uttarakhand)的一處停機坪休息。

據悉，由印度國防部內魯登山學校（Nehru Institute of Mountaineering）組成的41名登山隊，其中包括7名教練，於當地時間4日上午從海拔達5670公尺的「朵帕緹‧旦大2號」（Draupadi ka Danda-II）山峰折返，不料遭逢巨大雪崩迎面襲擊。