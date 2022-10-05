新華社5日報導，大陸國務院下發《意見》，要求各有關部門，加大跨省新辦身分證等業務統籌力度，抓緊出台新增「跨省通辦」事項配套政策、實施方案、試點計畫等。各地區要加強對「跨省通辦」任務落實的省級統籌，強化上下聯動、橫向協同，加快實現同一事項無差別受理、同標準辦理。

大陸國務院辦公廳日前印發《關於擴大政務服務「跨省通辦」範圍進一步提升服務效能的意見》（《意見》）要聚焦企業和民眾反映凸出的異地辦事難點堵點，統一服務標準、優化服務流程、創新服務方式，充分發揮全國一體化政務服務平台「一網通辦」樞紐作用，推動線上線下辦事管道深度融合，持續深化政務服務「跨省通辦」改革，不斷提升政務服務標準化、規範化、便利化水準，有效服務人口流動、生產要素自由流動和全國統一大市場建設，為推動高品質發展、創造高品質生活、推進國家治理體系和治理能力現代化提供有力支撐。

《意見》確定三方面政策措施：

一是擴大「跨省通辦」事項範圍。

按照需求量大、覆蓋面廣、辦理頻次高的原則，新增異地電子繳稅、開具稅收完稅證明、單位社會保險費申報、臨時居民身分證辦理、城鄉居民養老保險參保登記和待遇申請、5種門診慢特病費用結算等22項政務服務「跨省通辦」事項。扎實推進地區間「跨省通辦」合作，進一步拓展「跨省通辦」範圍和深度。

二是提升「跨省通辦」服務效能。

改進網上辦事服務體驗，提供更加簡單便捷、好辦易辦的「跨省通辦」服務。優化「跨省通辦」線下服務，推行幫辦代辦、引導教辦等服務方式，確保線上能辦的線下也能辦。提升「跨省通辦」協同效率，完善「跨省通辦」業務支撐系統辦件流轉功能，推動優化異地代收代辦、多地聯辦服務。

三是加強「跨省通辦」服務支撐。

完善「跨省通辦」事項標準和業務規則，加快制定完善全程網辦、異地代收代辦、多地聯辦的業務標準和操作規程。加強「跨省通辦」平台支撐和系統對接，加快推動國務院部門垂直管理業務資訊系統、地方各級政府部門業務資訊系統與各地區政務服務平台深度對接融合。

增強「跨省通辦」資料共用支撐能力，推動更多直接關係企業和群眾異地辦事、應用頻次高的政務資料納入共用範圍，加強政務資料共用安全保障，依法保護個人資訊、隱私和企業商業秘密。