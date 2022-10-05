南韓釜山國際影展5日在海雲台盛大舉行，不少巨星出席共襄盛舉，還請來香港巨星梁朝偉和劉嘉玲，讓人相當期待，影展囊括韓國、日本、泰國、台灣等電影作品，由男演員柳俊烈和在《黑道律師文森佐》爆紅的全汝彬共同主持，今日星光大道上有金義聖、金奎吏、具惠善、丁一宇、金姝怜等人出席，走紅毯時具惠善不斷拉裙子，被認為是害怕走光。

南韓釜山國際影展5日在海雲台舉行，這也是經歷新冠疫情後，睽違3年總算再度開放觀眾入場。電視劇《綠色媽咪會》的女星金奎吏身穿紫色緞面魚尾禮服，優雅盤髮和深邃事業線秒殺許多記者底片，女星具惠善也受邀出席，她上月參加春史電影節被發現身材有些臃腫，具惠善解釋因為家中愛犬去世，讓她心情有些低落，所以身材變胖，不過她承諾會在釜山國際影展時整理好心情；今（5日）具惠善穿著黑色蕾絲短裙洋裝，狀態比先前看起來好很多，露出纖細的修長美腿和豐滿上圍，看起來非常性感，可拍照過程中疑似裙子太短，具惠善不停的拉裙子，似乎很怕走光，表情也有些僵硬。

以電視劇《酒鬼都市女人們》走紅的演員韓善伙則選擇白色平口禮服，優雅的造型宛如公主，一出場就令觀眾們瘋狂尖叫，資深男星丁一宇帶著兩位童星走上紅毯，超萌組合引來不少尖叫，他也特地轉身比出愛心，電暈在場觀眾。

金奎吏超美現身。（圖／翻攝自PICKCON YouTube）

具惠善（左）性感紗裙現身，但裙子疑似太短，讓她不斷在紅毯上拉裙子。（圖／翻攝自PICKCON YouTube）

韓善伙也到場參與盛會。（圖／翻攝自PICKCON YouTube）