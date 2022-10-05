出席婚禮都要準備紅包，不少人會考量彼此交情決定金額大小，一名女網友發文表示，老公最近參加同事婚宴，講好禮金要包一百萬，讓她嚇了一跳，細問才知婚宴是在越南舉辦，所謂一百萬是越南盾，讓不少人笑說「大家都好有錢，都百萬來百萬去的」。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，人在越南工作的老公，因為台灣同事娶了越南同事，出席婚宴時講好就包一百萬越南盾（約新台幣1,318元），也透露「我老公在外面吃一餐都要10幾萬」，在越南一般都包30-50萬元越南盾，所以老公一行人的紅包算是高於行情。

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言「這樣聽起來，好大氣喔！」、「隨隨便便都幾十萬在吃，感覺超威的」、「我去參加越南的婚禮，我包三百萬ㄟ」、「大家都好有錢，都百萬來百萬去的」、「一碗河粉30000，我眼睛都不眨一下」、「一百萬算是部門主管基本數啦」、「台灣人去娶女孩結婚的話，大多人都不會包，去的都吃免費的，全部男的買單」。

不少人也訴說起國外生活的回憶，「富到流油...想當初我去印尼，也是幾十幾百萬的花」、「以前我在越南打麻將都打20、30萬的，運氣差的時候輸了破億」、「那邊酒店吃一頓是一億」、「我前幾年在越南身上沒5000萬都不敢出門」、「在台灣小富，去越南就是大富豪」。