受到聯準會鷹派升息預期的衝擊，美國REITs自8月開始回檔修正，不過，進入10月後，美國REITs企業公布第三季財報，預期將有亮麗表現，可望有明顯利多助漲。目前美國REITs市場整體NAV折價18％，已屬嚴重超跌，未來一年的本益比約19倍，股利率達3.5％，仍具吸引力，在回檔修正後，將穩健上漲，可利用低檔震盪格局逢低布局。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，第二季美國REITs多數產業租金收取與承租狀況仍不錯。預估2022年REITs獲利將高達13％。工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，續約租金持續提升30％以上，承租率也創新高到97.9％，目前仍有4成租金未反應市場價格；數據中心受惠雲端應用增長，第二季新簽約史上第二佳，美國五大資料中心市場空置率同步下滑；電信業者對5G資本支出將加速對租賃電塔業者的成長動能有保障；住宅租金進入第三季仍穩健上漲12％，承租率也維持高檔，下半年租金預估仍有10％成長動能。

富邦入息REITs+經理人蘇筱婷表示，上市股權型REITs ETF是一般投資大眾、或是小資一族能夠輕易涉足不動產投資的利器；不用花大錢購入實質的不動產並花費成本與心力管理。透過REITs上市股權的運作方式，全體ETF的投資人即可類似小額團購全球不動產，一起當起全球的包租公與包租婆。