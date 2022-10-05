智邦科技（2345）以落實深耕台灣、開拓國際市場、打造全球共生體系為目標，持續拓展集團事業版圖，經營多年後，5日終獲金貿獎的肯定。智邦科技表示，未來幾年，智邦仍將持續拓展全球據點，帶著從台灣出發、鏈結全球的創新力量，繼續前進不同市場，與當地夥伴建立永續共好的合作關係。

智邦科技資深副總經理李訓德表示，智邦創立34年來最重要的經營理念就是「Making Partnership Work」，「永續共好」更是智邦實踐夥伴關係的堅定承諾，這其中包含與客戶以及供應商的長期合作，也包含與全球員工的緊密聯結。夥伴關係是智邦永續發展的重要基石，也是智邦最重要的資產。

智邦長期為全球客戶提供提供先進優質的超大規模資料中心、AI、5G以及邊緣運算網通設備，其中包含為世界知名網路服務供應商、雲端服務平台、電信商等大廠客戶。並透過自有品牌事業鈺登科技加入Meta發起的OCP開放運算計畫貢獻18項設計並參與TIP開放電信網路架構專案。同時參加台灣精品獎海外行銷活動，攻入新興市場。另外，智邦也在111年7月啟動竹北AI園區建置計畫，打造集團創新研發與智慧製造中樞，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。

「金貿獎」係由經濟部國際貿易局主辦，為表揚前一年度積極拓展貿易，促進我國經貿發展之出進口績優廠商，並頒發「金貿獎」獎座予「最佳貿易貢獻獎」及「新興市場拓銷貢獻獎」之得獎廠商。

智邦集團致力成為推動全球「ICT近用平權」重要輪軸，透過夥伴關係打造完整的網路解決方案，縮短城鄉距離串聯社群與世界，是智邦的企業永續願景。