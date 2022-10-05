開店平台CYBERBIZ看好跨境電商潛力，自2021年起發布「CYBERBIZ GLOBAL」計畫，讓店家賣向北美，經過一年籌備，今（5）日CYBERBIZ再宣布日本站正式開站，將觸角延伸到日本。

CYBERBIZ執行長蘇基明認為，零售業走向全球已是趨勢，CYBERBIZ希望幫助商家經營跨境電商更簡單，目前已整合UI、金流、物流、稅務等環節，提供跨境電商落地的一站式解決方案，協助多家零售業將商品銷售到消費力強勁的國家，像是北美地區和現在正式開站的日本。

CYBERBIZ GLOBAL日本站開店，希望能協助更多商家輕鬆赴日，不用成立日本法人就可以架設自己的品牌官網，好讓品牌經營可以落地，並開始累積品牌知名度，同時開始蒐集當地會員的消費足跡和規劃各式行銷活動，出貨物流可以整批貨入日本當地倉庫，由當地配送；亦可透過國際快遞直送消費者，靈活調整。金流也可依照當地習慣支付方式進行，省去跨國手續費。

蘇基明看好，日本B2C零售電商商品交易總額已超過13兆日圓（約台幣3兆元），並持續穩定成長，相較於台灣EC零售規模約7倍，電商滲透率超過8％，再加上近年台日友好，日本人對於台灣商品有興趣，接受度高，有助產品銷售機會。

CYBERBIZ GLOBAL計畫的奧本電剪，創辦人林雷鈞指出，像自家電剪工具的汰換率不高，新舊客比例約為7：3，若想維持營收動能，除了不斷推出新產品外，也需要不斷開發新的市場。

奧本電剪同時經營北美和日本等海外市場，林雷鈞說，「美國人走的就是要比較實用面一些，就是要強調功能，商品拍攝必須清楚，呈現出每個規格細節」，而到了日本市場，奧本電剪原先品牌強調的生活質感LIFESTYLE和小清新，產品及包裝都受到日本人青睞，再加上日本男性相當注重自己的儀表外貌，也讓男性電剪系列產品在日暢銷。如今日本市場銷售，已成長到公司營收占比的10％。