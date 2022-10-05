朝霧碼頭斥資3000多萬新建，5日舉行啟用典禮。（楊靜茹攝）

南投知名舞團慶祝日月潭朝霧碼頭翻新啟用，在碼頭平台表演。

日月潭風景區管理處為了提升碼頭休憩空間，陸續改建潭區4大碼頭，朝霧碼頭改建竣工5日舉行啟用典禮，不僅增加停車車位，延伸碼頭平台也多了廣場，提供農特產展售，觀光局副局長周廷彰說：「朝霧與水社名列日月潭8景之一，碼頭整建後，更添亮點。」

日月潭朝霧碼頭翻新，5日舉行啟用典禮，觀光局副局長周廷彰、日月潭風管處長簡慶發、魚池鄉長劉啟帆、埔里鎮長廖志城、南投縣議員王秋淑，及民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧、國民黨魚池鄉長參選人黃馨瑩等人都出席見證。

觀光局副局長周廷彰說，日月潭是國際級風景區，所以投注3億元打造埔里、信義、集集3條觀光廊道，而朝霧碼頭設施較老舊、狹小，停車不便，去年斥資3000多萬改建，增至70個車位，延伸碼頭平台，也增加約300坪腹地，13日國境開放後，盼國際觀光客對日月潭有新感受。

劉啟帆表示，朝霧碼頭停車場用地經國產署有償撥用，現在是魚池鄉公所的土地，感謝日管處將朝霧碼頭翻修，未來可透過朝霧車位出租、店面出租增加鄉庫收入。

王秋淑則說，朝霧碼頭換然一新，延伸的碼頭平台，未來不僅讓遊客有更寬敞、舒適空間，也能舉辦魚池鄉3寶加1咖，就是紅茶、香菇、蘭花草及咖啡等農產品展售，促進觀光發展。