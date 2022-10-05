劉厝公園400年老榕樹遭砍除切塊。（劉厝社區發展協會臉書／廖素慧嘉市傳真）

劉厝公園400年老榕樹腐朽壓垮涼亭。（劉厝社區發展協會臉書／廖素慧嘉市傳真）

張秀華議員現場察看劉厝公園400年老榕樹遭砍除情形。（張秀華提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市劉厝公園400多年老榕樹傳出遭砍除，民眾不滿，向議員投訴，並報警處理，但里長陳江圳說因老樹已腐死，為了安全才雇工砍除；市府回應表示，老榕樹因嚴重病腐，去年解除列管，同時持續治療搶救，但私自砍除行為仍須依《公園自治管理條例》裁罰。

劉厝地標400多年老榕樹傳出遭里長陳江圳雇工砍除，居民不滿、痛心，有網友說「看到劉厝的地標諸羅鳥王變成這樣，好痛心」，劉厝社區發展協會理事長魏正城說，也接到里民通知到場察看發現老樹被砍除了。

議員李忠曆、張秀華到現場關切，李忠曆說，老榕樹是市府列冊保護的老樹，未報備市府即擅自砍除，非常不應該。

張秀華也說，400多年老榕樹被當地居民奉為 「榕樹公」，興建萬靈廟，是地方信仰中心又是市府保護的老樹，就像是具有文資身分，有狀況應該報由市府處理，不應逕行砍除。

劉厝里長、萬靈廟主委陳江圳說，老榕樹3年前就得病腐壞，樹幹乾空，前不久傾倒壓垮涼亭，幾天前樹枝斷裂，有民眾行經公園險些被壓到，加上農曆9月22日廟要舉辦入火安座大典，考量安全，這幾天才雇工砍老樹幹，還有新枝幹長出來。

市府表示，劉厝一號公園內的榕樹公於2011年發現罹病後，市府即邀集專家積極治療，但榕樹因褐根病且併發多種病蟲害，2017年底主幹崩裂傾倒，市府持續治療仍無效，2021年5月底主幹完全崩解傾倒。

市府表示，為維護公共安全，市府原本規畫編列預算，適當清除治療無效的枝幹，避免病灶持續擴大，卻於今天突然接獲民眾電話通報，立即派員了解，而民眾報警，也將依法處理，對於行為人私自清除行為，也將依《嘉義市公園管理自治條例》裁罰1200至6000元。

市府籲請民眾發現公園植栽有罹病或需修剪問題，可撥打1999便民服務專線反映。