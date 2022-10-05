美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕洛（Samuel Paparo）日前表示，如果大陸對台灣實施海上封鎖，美國及其盟友將有能力突破。但也有美國國防官員擔憂，大陸恐以軍演名義封閉台灣周邊海域而不宣布海上封鎖，採取迫使貨運物流停滯的「灰色地帶」作戰。

《日本經濟新聞》報導，帕帕洛9月30日向記者表示，「大陸當然擁有足夠數量的軍艦和執行海上封鎖的能力。那接下來的問題是『盟友有能力突破封鎖嗎？』，答案是肯定的。」他表示，相信華府即使靠自己也能做到，理由是美方的火力和在關鍵領域的優勢，可能是指核潛艦和其他水下武力。

但一名美國國防官員表示擔心，指大陸可能會使用其他手段切斷與台灣的海上通道，同時隱瞞意圖。中共解放軍8月在台灣周邊展開實彈軍演，迫使民用船隻和飛機改變航線。報導指出，在軍演前警告民用船隻以確保其安全，和實施海上封鎖之間的界線模糊。

該名國防官員說，「你可以透過一直實施此類手法，以合法、安全和對台灣或美國來說都難以挑戰和反擊的方式，從根本上封鎖台灣。」而大陸可以否認美國指控其有意實施海上封鎖的任何指控。若美方無法明確斷定大陸對台灣實施海上封鎖，那就無法採取行動來將其打破。

新美國安全中心印太安全項目研究員斯托克斯（Jacob Stokes）認為，大陸藉由海上封鎖達成兩岸統一有其困難，但他也分析說，「台灣與全球貿易整合緊密且依賴」，容易受到封鎖策略的影響。他表示，推進民眾在封鎖下生存的準備，如食品、燃料、醫療物資等必需品的儲備上，台灣政府還有許多能做的事。

美國國防官員預測，假使海上封鎖無效，大陸就會採取其他手段升高緊張局勢，如奪取台灣的離島，迫使台灣屈服。報導指出，無論是靠近大陸的金門、馬祖，或是位於南海的太平島，都被視為難以防禦。而他直言，「為具備馬祖及太平島等地出現緊急事態之應處能力，也是美軍在印太地區展開部署的部分原因」。