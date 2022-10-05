泰國前副總理邦特與桃園市長鄭文燦晤談，聚焦醫療觀光及科技產業合作。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

泰國前副總理邦特與桃園市長鄭文燦晤談，聚焦醫療觀光及科技產業合作。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

泰國前副總理邦特與桃園市長鄭文燦晤談，聚焦醫療觀光及科技產業合作。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

泰國前副總理邦特與桃園市長鄭文燦晤談，聚焦醫療觀光及科技產業合作。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今日與泰國前副總理邦特(Mr. Phongthep Thepkanjana)於市府面會，雙方就科技、觀光、文化教育及醫療生技合作等領域發展合作等交換意見，也期許未來在各面向有更多合作空間。

鄭文燦首先特別感謝邦特前副總理來台灣第一站就到訪桃園，去年他以視訊方式參加「2021年韌性城市論壇」，擔任主題講者，透過線上方式與其他城市交流治理的相關議題，很高興今年副總理來訪台灣，參加台灣最重要的玉山論壇，這是蔡英文總統在2016年上任後推動新南向政策的旗艦平台，每年都會在國慶日前後舉辦，邀請重量級的全球領袖參與。

鄭文燦也說，今年10月13日國境開放後，台泰觀光交流將恢復以往熱絡，而台灣與泰國都是亞洲民主國家，兩國之間有許多可以相互學習扶持之處，2016年以來，台灣與泰國在新南向政策的合作方面也相當積極，包含在教育與人才培育、醫療合作等，也期待未來能與泰國在區域農業、糧食安全領域有更多的合作。

鄭文燦也提到，台泰兩國產業貿易關係密切，桃園市政府與泰國貿易經濟辦事處互動也非常良好。桃園本身是經貿重鎮、國際交通樞紐，各國來台工作的朋友也大多選擇在桃園居住，目前全台泰國移工約6萬人，其中約有2萬人在桃園；產業方面，桃園有很多企業在泰國投資，包括台達電、泰金寶等，也有部分廠商預計要將生產線移往泰國，近年台灣在電子業跟半導體業成長速度相當驚人，已經成為全世界高科技生產鏈裡不可或缺的腳色，相信未來台泰之間可有更多產業互動。

泰國前副總理邦特表示，循環經濟、綠能政策等都是泰國聚焦發展的領域，也持續應用區塊鏈等新技術提升服務品質，並積極發展泰國成為觀光醫療中心。疫情前，台泰之間人民互訪非常頻繁，他也曾多次私下訪台旅遊，泰國在11月將主辦APEC峰會，很多台灣代表也會與會，希望未來鄭市長也有機會來訪泰國。待台灣邊境解封後，歡迎台灣旅客來泰國旅遊，持續深化彼此觀光、教育、科技及醫療等各領域交流，增進情誼。