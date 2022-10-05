建商老闆遭槍手埋伏開槍大腿中彈，妻子狂揮身上的背包力退槍手。（警方提供）

今(5)日下午2時許，台北市文山區驚傳一起槍擊案件，建設公司47歲林姓老闆遭22歲邱姓槍手埋伏近距離開3槍，1槍擊中林男大腿，邱男隨即就補上2槍，大腿中彈的林男不斷閃避，而後方林男妻子趕緊衝向前，拿著身上的背包揮舞，槍手也趁隙逃走，所幸林男經送醫包紮後無大礙；事發當下的開槍影片也曝光了！

影片中可見，穿著白色上衣的建設公司林姓老闆，走在路旁未注意到有人埋伏，槍手一見林男出現後，先是跟隨再抓準時機朝林男大腿開1槍，林男中彈後一拐一拐的往停在路旁的轎車躲藏，此時，槍手隨即又補了2槍，而跟在後方的林男妻子見狀，趕緊拿起手上的背包對著槍手狂揮舞，槍手趁隙逃走，但林男因大腿中彈整個人蹲在一旁，其妻子力退槍手後，也趕緊向前關心，最後林男與妻子在路旁不斷招手欲攔計程車離開。

文山二分局5日下午1時59分接獲王姓婦人報案，指她的丈夫在街頭遭人開槍攻擊，警消到場後將受傷的林姓建商送醫，經包紮治療後暫無大礙。

警方獲報調查後，槍手是1名22歲的邱姓男子，案發後邱男帶著1把手槍與5發子彈前往投案，經初步調查被後涉及上千萬元的土方利益糾紛，全案擴大偵辦中。

邱男受偵訊時，供詞避重就輕，表示是替朋友出氣才對著林男開槍，但警方循線追查，不排除幕後涉及千萬元的土方利益糾紛，現已成立專案小組，追查邱男背後是否另有教唆者。