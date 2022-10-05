澎湃新聞5日報導，復旦大學附屬華東醫院營養學科帶頭人、上海市老年營養健康質控中心主任孫建琴教授表示：「隨著年齡的增長，老年人的咀嚼和吞咽能力會有所下降。研究結果證實，大陸65歲以上民眾吞咽障礙發生率為15％到30％，吞咽障礙的治療和研究目前正逐漸被醫學界關注，並成為老年營養的重要工作領域。」

孫建琴在2022年「上海市第十六屆老年文化藝術節」系列活動之一——九九重陽話養生上海健康大講堂專場活動表示，吞咽障礙是指固體或液體從口腔至胃的運動障礙或傳送延遲，吞咽時可伴有吞咽疼痛，嚴重時食物甚至完全不能通過。吞咽障礙對生活品質、心理等方面都有嚴重的負面影響。

《中國吞咽障礙患者評估與治療專家共識》（2017版）明確提出，營養是吞咽障礙患者首先需要解決的問題。

孫建琴向銀髮族建議，平時要多採用燉、煮、蒸、燴、燜、燒等烹調方法，減少煎炸、熏烤類食物。對於有吞咽障礙的老人來說，細軟食物易於咀嚼、吞咽、消化、吸收，在烹飪時建議將食物切小、切碎，或延長烹調時間。

具體來說，肉類食物可切成肉絲或肉片後烹飪，也可剁碎成肉糜製作成肉丸食用；魚蝦類則可做成魚片、魚丸、魚羹、蝦仁等；堅果、雜糧等堅硬食物可碾碎成粉末或細小顆粒食用，芝麻粉、核桃粉、玉米粉等都是不錯的選擇；質地較硬的水果或蔬菜，可粉碎榨汁後食用。

孫建琴提醒，在吞咽障礙患者的飲食護理方面，家屬要注意食物在口中的位置、每一口的進食量，以及餵食節奏。

復旦大學附屬華東醫院心內科和老年科主任曲新凱在活動中介紹，秋冬季節是心血管疾病的高發季節，急性胸痛尤其要引起老年人的重視。「急性冠脈綜合症、主動脈夾層、急性大面積肺栓塞和張力性氣胸是引起急性胸痛的四大主要威脅。

其中，最常見、發病率最高的就是急性冠脈綜合症中的急性心肌梗塞，簡單來說，急性心肌梗塞就是血管被堵了，此時需要疏通血管，醫學上有三種辦法來疏通血管，分別是藥物溶栓、血管搭橋和導管介入治療，但無論哪種救治方法，時間都是最關鍵的。」

上海市普陀區中心醫院中醫內科主任醫師韓吉在此次活動中對老年人秋季養生提出建議。在秋季適當增加鍛煉可提高機體適應和反應能力，但需注意運動要循序漸進，不能猛得加大運動量，要身體慢慢適應。有些人會心緒不寧、睡眠不好，一方面可多喝水，少量多次喝，不能一下子喝一大杯，也不要渴了才喝；其次，可以多外出走走，做操跳舞，或與他人交流。睡眠節奏調整為早睡早起，這樣對肝的收斂和肺的宣發都有幫助，不要晚於23點入睡。