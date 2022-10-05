婚後維繫感情對於夫妻之道相當重要。一位人妻近日上網抱怨，她和老公結婚8年，雖然性生活的頻率逐漸下滑，現在一個月頂多4到5次，不過只要身體狀況允許，她都不會拒絕老公求歡。沒想到前幾天半夜睡覺時，她因為「床在震動」被驚醒，翻身一看發現，居然是老公偷偷在DIY，讓她完全不知道如何是好。不過許多人看了之後分析，其實只是人妻心中的小劇場太多！

原PO在Dcard發文表示，自己和老公都已30多歲，性生活算是普通，除非經期或身體不適，否則她不會拒絕老公求歡；前幾天睡到半夜，原PO因為「床在震動」被驚醒，轉頭一看才發現，老公竟然在偷偷DIY，雖然當下她假裝睡著，但心中其實相當震驚，一連好幾天都無法好好睡覺。

原PO好奇，「想請問各位男人，你們在睡覺時有背著女友（老婆）做過這種事嗎？如果有你們當下的想法是什麼？」坦言自己對於老公寧可等到她睡著再DIY，而不是找她開戰感到相當震驚、被打擊；同時她也詢問，「請問各位女人，妳們有遇過跟我一樣類似情況嗎？妳們當下是如何解決？是跟我一樣假裝不知道給老公留自尊，還是起床看到就跟他一起…？」

對此，許多網友紛紛回應，「打手X而已怎麼想那麼多？你就睡你的他打他的，他看起來像是做對不起你的事情嗎？自己解決是知道夜深了老婆也需要休息就不打擾了，難不成你在睡覺時他跟你說：欸欸老婆我想要了，你不要睡了現在跟我起來，這樣嗎？當人妻了不要為了生活這種小事那麼多小劇場啦」、「有沒有可能是不想打擾你睡眠呢，在你睡覺的時候把你挖起來求歡似乎也很不尊重你？」、「在身邊打手槍也好過去外面偷香」。

原PO則回應，她和老公本來是假日夫妻，今年才終於真正同居生活，加上她的工作單純、獨立作業，私下又沒什麼社交活動，思想因此比較傳統，不成熟、不理解的她第一次遇到這種事，才會上網尋求協助，未來若遇到類似情況，她也會努力鼓起勇氣撲上老公。