被封為「古裝男神始祖」的港星陳浩民，2011年和模特兒蔣麗莎結婚，5年內生下3女1子，一家六口幸福和樂，小倆口也時常在社群上曬恩愛，不過今(5日)卻驚傳婚變消息，只差簽下離婚協議書，對此，他們也透過直播回應了。

據港媒報導，蔣麗莎之前開直播時，抱怨陳浩民曾佯裝要進劇組拍戲，實際上卻是獨自一人「外出瀟灑」，家中的大小事務和孩子他都不顧，讓蔣麗莎忍無可忍，讓她委屈到眼眶泛紅，直言假期後就要離婚。

不過另有消息指出，陳浩民對此感到相當無奈，因為他堅稱自己的確在拍戲，並沒有外出遊玩，但如果老婆已填好離婚協議書，且沒有提出太過分的要求，自己「都會答應離婚」。

其實，陳浩民之前就曾傳出，因在大陸網紅孫一寧直播時打賞她，讓老婆相當不滿，今年夫妻倆直播時，更在幾萬人面前大吵，婚姻狀況引發關注，對此，蔣麗莎今和陳浩民去做頭髮時，開直播否認傳聞，並要大家不要誤信謠言，兩人之前沒有矛盾，「是別人瞎寫的，所以沒有什麼好澄清，更希望是生活幸福穩定。」