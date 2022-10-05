繼續追殺！民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被媒體爆出博士論文涉抄襲一事，民進發言人謝佩芬表示，奉勸高委員誠實為上，不要再拖延閃躲，立刻向社會大眾說清楚及道歉。對此，前立委郭正亮就爆出民進黨的背後陰謀，直言「他們想讓柯文哲明年沒得搞」。

高虹安1日在《美麗島電子報》董事長吳子嘉的節目《董事長開講》提到，自己在論文風波後遭到綠營與側翼粉專追殺，更在短短4天內遭到高達50萬筆的攻擊。高虹安並列出了十大攻擊粉專，依序為：林智群律師、無良公關公司、土星六號隻狼、我是Sabrina、孟買春秋、音地大帝、無良公關、細菌先生、鬥魂白鬍子、補教人蔘。

郭正亮今(5日)在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，最近綠營的節目都在做高虹安，甚至80％以上都在打高虹安，郭坦言，現在民進黨認為「高虹安是民眾黨最有機會當選的縣市長」，所以民進黨就直接把當選人掐死，讓台北市長、民眾黨主席柯文哲明年沒得搞。郭正亮也強調，「這戰略的思維代表民進黨台北市已經不想玩了，目前民進黨的組織戰、全黨全力動員的部分是放在桃園，文宣戰的部分是放在新竹市」。