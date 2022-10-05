jpp-KY經寶精密（5284）公告9月營收，在連續幾個月突破營運紀錄後，9月營收維持在歷史高峰，新台幣1.63億元（1.93億泰銖），較上月新台幣1.64億元（1.95億泰銖）相差不到100萬元，創下月營收歷史次高成績，年增42.42％，由於第三季單月營收落在新高及歷史次高之間，jpp-KY第三季營收順利登頂。

累計jpp-KY前九月營收已達12.65億新台幣，年成長25.46％，同時第三季單季營收新台幣4.85億元也是歷史季營收最佳成績，充分顯示出現在訂單滿載的情況，可望持續旺到年底。

jpp-KY表示，經寶精密能在今年6、7、8月陸續創下工廠營運新猷，除了受惠於伺服器的持續暢旺、數位飲料機熱賣以及航太產業的復甦，7、8月單筆的專案模具收入更是將紀錄推向新高，原本預期9月營收少了單筆的模具收入會稍作休息，但航太部門的產品傳來好消息，歐洲的航太子公司創下子公司月營運紀錄達90萬歐元，母公司第一批客改貨機的試產料號也順利入帳，加上數位飲料機配合客戶市場需求調高產能，將整體營運動能順勢拉高，讓9月營收高達1.63億元創下歷史次高成績，隨著第四季伺服器新產品的加入，年底前將有機會再次挑戰營運的歷史紀錄。