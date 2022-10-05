創立百年的丹麥手繪名瓷「皇家哥本哈根Royal Copenhagen」，2022年迎接丹麥女皇登基50周年，結合自然永續與在地的概念，與位於台北的星級餐廳MUME一同擷取品牌創始以來最經典的唐草元素，同時呼應品牌百年手繪工藝的傳承，在餐桌上呈現一場低調奢華的北歐饗宴。

創立百年的丹麥手繪名瓷「皇家哥本哈根Royal Copenhagen」，與星級餐廳MUME一同打造美味饗宴。（福嘀安伯提供）

皇家哥本哈根於西元1775年創立，瓷器底部上的皇冠標章，象徵著品牌與皇室的深厚淵源，而三條波浪線代表圍繞丹麥國土的三大海峽：桑得峽、大海峽和小海峽。皇家哥本哈根出品的每一件瓷器，都造就了皇家哥本哈根職人傳統：經過長時間的反覆窯燒、手繪及上釉，精緻筆觸成就百年品牌工藝。

手繪藍色唐草的百年傳承與經典美學的餐桌風景

「皇家哥本哈根Royal Copenhagen」品牌優雅經典又不失流行的唐草圖騰，丹麥皇室作為外交禮品外，也是世界星級主廚指定使用的餐瓷品牌，更是每個丹麥家庭代代流傳的傳家寶。1880年代接任品牌藝術總監的阿諾克羅格（Arnold Krog）將東方代表花種菊花、北歐原生植物委陵菜和松果花，以自然優雅的線條描繪成唐草系列，並延伸出各大經典系列。

創立百年的丹麥手繪名瓷「皇家哥本哈根Royal Copenhagen」，與星級餐廳MUME一同打造美味饗宴。（福嘀安伯提供）

皇家哥本哈根歡慶丹麥女王登基50周年，將於10月17日至10月23日攜手曾榮獲世界五十大和米其林星級殊榮，同時是台灣唯一獲得永續餐廳獎的MUME，打造期間限定的北歐風情餐桌。亮點包括「台日獨賣紫紅全花冠 24K 金 獨家期間限定」、「丹麥之花 29 公分盤 新品上市」以及「女王登基 50 周年 釉上皇家紫紅花邊唐草 24K 金特別版」，精彩可期。

MUME由過去在世界第一丹麥餐廳Noma修業的林泉主廚領軍，實踐北歐美學，強調手作工藝、講求永續和環保，並長期與在地漁夫與小農契作，將美好風味帶到餐桌上，致敬女王並呈現道地北歐料理的精髓，以經典唐草藍白餐瓷與海陸料理相互輝映，感受丹麥皇室的餐桌日常美學。更將「零浪費、有機」及「在地食材」等北歐環保概念帶入餐點。

MUME主廚林泉Richie Lin將實踐北歐美學，強調手作工藝，為來賓獻上一場美味饗宴。（福嘀安伯提供）

【MUME x Royal Copenhagen 期間限定饗宴】

供餐時間：10月17日至10月23日，17:30 – 23:00

套餐價位：3880元 /人

餐廳地址：台北市大安區四維路28號 (MUME)

MUME訂位網站：https://www.mume.tw/reservation.html