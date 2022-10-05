砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222），受標案出貨及驗收進度影響，9月營收下滑至8,232.6萬元，月減13.01％、年減11.33％，第三季營收為2.44億元，季減13.2％、年增13.7％，累計前九月營收為7.14億元，年增4.9％。
不過，展望第四季，公司預期，隨出貨旺季來臨，整體營運可望逐步增溫。
砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222），受標案出貨及驗收進度影響，9月營收下滑至8,232.6萬元，月減13.01％、年減11.33％，第三季營收為2.44億元，季減13.2％、年增13.7％，累計前九月營收為7.14億元，年增4.9％。
不過，展望第四季，公司預期，隨出貨旺季來臨，整體營運可望逐步增溫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。