砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222），受標案出貨及驗收進度影響，9月營收下滑至8,232.6萬元，月減13.01％、年減11.33％，第三季營收為2.44億元，季減13.2％、年增13.7％，累計前九月營收為7.14億元，年增4.9％。

不過，展望第四季，公司預期，隨出貨旺季來臨，整體營運可望逐步增溫。

全新9月營收1.58億 年減逾5成
紅麴、益生菌出貨穩定 晨暉9月營收3,668萬元
江興鍛9月營收呈現月減、年成長
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