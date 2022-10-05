統一獅連2天在花蓮德興球場擔任主場，與中信兄弟進行2連戰，連2天都吸引近萬名球迷進場，今天賽前獅隊也特別舉辦棒球教室，安排黃竣彥、陳重羽、邱智呈及林祖傑等球員擔任指導講師，特別與化仁國中、中正國小棒球隊進行一小時的指導與課程分享。

透過實際分組指導，讓小球員們從練習中學習新的技巧，並指導從練習過程中，就要落實每一個訓練要領，才能讓自己的球技更加穩定。化仁國中教練陽東益說：「很謝謝獅隊，來到花蓮比賽，特地舉辦棒球教室，短暫的一小時訓練，讓學生收穫許多，也讓他們在打棒球有一個追尋的目標，嚮往未來可以加入職棒夢想。」

今日是中華職棒本季在花蓮德興棒球場最後一場賽事，賽前花蓮縣立法委員傅崐萁，也特別準備一份禮物贈送給潘武雄引退禮物，希望潘武雄能將擁有堅石般的內心與抗壓能力，傳承給未來打棒球的選手們，更象徵培養硬底子選手；潘武雄生涯在花蓮棒球場留下全壘打4支及打擊率3成18。

統一獅總經理蘇泰安表示，「很感謝花蓮縣徐榛蔚及立法委員傅崐萁，長期對於台灣職棒投入資源，讓花東地區有一座適合打職棒的環境，讓獅隊能夠每年都來到花蓮，也帶著花東地區的職棒選手回到家鄉打球，那是很棒的事情，尤其是長期的支持，更是難能可貴，選手們也都很期待每年回到家鄉打球的賽事，更珍惜每一場拼出好比賽回饋鄉親。」