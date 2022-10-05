農業的桃園！桃園市不但身為國門，日漸成為雙北蛋黃區民眾移居的最佳選擇，也擁有不少觀光休閒農業資源。國民黨桃園市長候選人張善政提出3大農業政見主軸：「桃園魅力農遊亮點」、「桃園休閒農場人潮&產銷倍增」、「低碳旅程最後一哩路」，要讓桃園成為台灣休閒農業好所在。

張善政今(5日)在臉書PO出他的看見桃園Part 2「休閒農業篇」，為了讓桃園成為台灣休閒農業好所在，今天下午，他參訪位在蘆竹的源鮮智慧農場YesHealth。張善政表示，源鮮用科技力打造出的「智慧農場」，是全球最大、效率最高的農場，不僅讓大家吃得安心、吃得健康，更大量減少碳排，讓環境更永續。

他強調，桃園處處是寶，處處可以見到創意與科技力，又有豐富的農業資源與方便的交通，是發展觀光農業的好所在。未來的桃園，不只是製造業，更要做最好玩、最健康的休閒農業重鎮。

張善政提出三大主軸，「桃園魅力農遊亮點」、「桃園休閒農場人潮&產銷倍增」、「低碳旅程最後一哩路」，要讓桃園成為台灣休閒農業好所在。