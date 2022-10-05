白安首次嘗試吊鋼絲。（相信音樂提供）

蔡維澤因吉他壞了向五月天怪獸借琴。（相信音樂提供）

白安和傻子與白痴在MV裡像是時裝走秀。（相信音樂提供）

白安新歌〈不夠特別的我不要〉MV，邀請傻子與白痴共演，MV中主唱蔡維澤帥氣彈奏吉他，而他手中的那把吉他正是因五月天怪獸的，他說：「因為我的琴送修，感謝怪獸哥借了我一把寶貝，比我的琴好彈，剛在彈奏時，感覺我像是吉他英雄。」

為了呈現「不夠特別的我不要」，白安也獻出許多「特別」，首次在MV 嚐試鮮紅唇妝，展現別於以往的自己，自告奮勇提議希望在MV中能飛高高，因此導演安排專業吊鋼絲團隊，讓白安飛到5層樓高度，她說：「我發現我不太怕，第一次往下看還是有點緊張，但越吊越自在，還可以往下看車來車往」，白安吊了十幾次鋼絲，覺得沒有想像中可怕，還說下次可以再嘗試。

白安和傻子與白痴架勢十足的時尚穿搭，無論是路上恣意奔跑或是來回走動，像是時裝週走秀，雖然二組藝人是第一次合作，白安說：「邀他們一起拍MV很輕鬆自在，像朋友一起玩」。

此外，白安11月13日將在Zepp New Taipei舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會，門票已於拓元售票系統開賣。