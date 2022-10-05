九合一選舉倒數不到2個月，「六都」是政黨兵家必爭之地，高雄選戰也逐漸白熱化。最近就有一份最新的民調指出，高雄市長陳其邁以過半的53.70%支持度，大幅領先國民黨高雄市長候選人柯志恩的36.90%，該份報導更指出，陳其邁在性別、年齡、教育程度和選區，都幾乎呈現「完封」的優勢，引發討論。

根據《菱傳媒》的報導指出，在陳其邁接任高雄市長之後，不分藍綠的經營地方，導致讓藍營票倉開始鬆動，但也因為最近民進黨的許多爭議事件，讓一些年輕選民開始有「棄綠投藍」的現象，不過陳其邁在各個年齡層的支持度依然還是領先柯志恩，而柯志恩只有在50歲至59歲及60歲以上選民和陳其邁的差距比較小，在50歲至59歲的男性族群，柯志恩的支持者比例達到48.21%。

該份報導也指出，若是以政黨支持度來看，民進黨以33.33%勝過國民黨的21.7％，在負面黨性的部分，高雄市民有48.24％表示反藍，反綠和中間則各為37.55％和14.21％。