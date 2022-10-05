烏克蘭軍隊在戰場上取得勝利，美國更有信心支援他們。五角大廈證實，新一波6.25億美元的軍事援助當中，包括了M982「神劍」(Excalibur)衛星導引砲彈，和另外4套M142「海馬斯」(HIMARS)高機動火箭炮系統。

防衛新聞(Defense News)報導，負責俄羅斯、烏克蘭和歐亞大陸事務的五角大廈副助理部長庫珀（Laura Cooper）說：「新階段的一攬子援烏計劃，都是為烏克蘭的迫切需求而量身定制的。」

庫珀說，奪回萊曼(Lyman,也稱利曼、紅利曼)是相當重要的作戰成就，並補充說，烏克蘭軍隊持續在哈爾科夫、刻松(Kherson,赫爾松)南部地區取得推進。

「烏克蘭武裝部隊將獲更具威力的彈藥，以保持東部和南部戰線的優勢，主要就是火砲的精確火力。」

美國將提供烏克蘭抗地雷伏擊車MARP。(圖/USMC)

新一波的軍援，包括75,000 枚155公釐砲彈、1,000枚海馬斯的反裝甲布雷彈，以及 500枚衛星導引砲彈。

她「是的，當我提到500枚精準導引的155公釐砲彈時，我指的就是神劍砲彈。」

這頗出乎意料，因為在此之前，五角大廈官員一直避免提供神劍砲彈給烏克蘭，這可能與它的開發商比較複雜有關，神劍砲彈是由總部位於瑞典林雪坪的雷神集團瑞典分公司，和英國航太系統(BAE Systems)共同開發的。在瑞典未加入北約之前，瑞典一直避免提供武器給衝突國家。

另外值得一說的是，美國還提供了200 輛M1224 MaxxPro防地雷伏擊車 (MRAP)，機動能力對烏克蘭奪回領土的能力很重要，尤其是在即將到來的冬季。

MRAP 輕型戰術車是美國軍方因應反恐戰爭而開發的，以保護其部隊免受伊拉克和阿富汗的IED炸彈(又稱土製炸彈、非定向爆裂物)的破壞。