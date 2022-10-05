5日媒體報導高雄市於2021年5月22日因蔡姓男子未戴口罩，開罰3000元，蔡男不服提起行政訴訟，主張衛福部28日才將「免經勸導可開罰」的制度上路，高市搶先開罰無理。高雄地方法院審理後，認為高雄市欠缺事務管轄權，判蔡男勝訴。高雄市衛生局晚間也發出聲明，表示口罩為防疫新生活的社會共識，且許多縣市都陸續制定此規範，因此將再提起上訴。

蔡男22日因未戴口罩就前往住家旁查看油漆狀況，遭稽查人員開罰3000元，蔡男提起行政訴訟。高雄地院審理時，高市衛生局稱2021年5月19日即在防疫記者會上宣布「外出或於公共場域、室内空間未戴口罩者將立即開罰」等語提醒市民，且陳時中曾於記者會上表示「尊重地方政府」，認為開罰有理。法官審理時認為，中央並未以明確、具體將此事項依地方制度法規定列為委辦事項，判原處分撤銷，蔡男免罰。

衛生局表示，110年5月19日宣布強化NPI（非藥物介入手段）防疫執行策略，強制要求民眾戴口罩，而許多縣市政府也都陸續實施，經查當時桃園市、新北市、花蓮縣、基隆市、南投縣、雲林縣、新竹市、嘉義市等地方政府也陸續以強制戴口罩作為必要的防疫手段，基於傳染病流行之際，需有因時、因地、因人等流行病學特性綜合評估、研判及執行，對應防治作為有必要性，因此衛生局將再提起上訴。

對此，柯志恩競辦強調，防疫工作固然重要，但台灣是民主法治國家，任何人都不得凌駕法律；高雄市政府基層人員執行上級交辦防疫工作非常辛苦，但由這次事件可以看出市長陳其邁明顯欠缺法治觀念。而陳其邁無視法規也不是第一次了，之前也傳出市府機要人員要求民間協會籌組陳其邁後援會等情事。柯辦也呼籲，強化防疫工作的同時也應顧及人民的感受。