看好國境解封消費商機，遠百周年慶由台中大遠百打頭陣，新竹大遠百10月13日登場，遠百信義A13、板橋大遠百將陸續接力，遠百板橋中山11月16日壓軸登場，預估12家分店周年慶業績上看140億元，其中，遠百竹北店首度加入激戰，為今年周年慶的生力軍，預估整體較去年同期成長達5％。

遠百營運長林彰豐表示，第4季本來就是消費旺季，國境解封、很多賣場都撤掉門口量體溫的設備，消費氣氛更好，現在百貨各專櫃積極徵人，餐飲業的尾牙、春酒也蓄勢待發，服務業已恢復正常，預估今年百貨業周年慶業績，將回到2、3年前疫情前的水準。

遠百周年慶期間，化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2000元送200元、首12日單筆1萬元再送200元，百貨服飾累計滿5000元送500元、滿5萬元再加送800元，首12日新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際精品單筆1萬元送1000元，台中大遠百國際精品單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1000元。

國境即將開放，林彰豐認為，精品受影響有限，因為周年慶折扣大，且與國外價格相差不大，出國不必大包小包、還要擔心行李箱內的精品會不會遺失，加上台灣精品款式齊全，消費者會愈來愈習慣在國內採購，預估精品業績仍持續成長。

板橋大遠百周年慶預購同享正檔促銷加碼優惠，分享全館熱門各項獨家、話題性流行商品，並與14大銀行共享促銷、打造CP值最高回饋給廣大消費者；遠東銀行提供獨家加碼，1F、2F國際精名品消費刷遠銀卡，單筆分6期、滿5萬元再加送1000元，滿10萬元再加送2000元。