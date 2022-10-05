吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）曾是全球最會賺的超模， 2009年嫁給足球球星湯姆布雷迪（Tom Brady）後生下一對子女，2015年為家庭宣布退役，想不到今年5月才歡慶結婚13年，卻傳出兩人感情觸礁，已雇用離婚律師，跟著曝光。

吉賽兒7年前退出時尚圈，就把所有精力放在家庭，也希望丈夫能多花時間陪伴她與孩子們。今年6月吉賽兒接受英版《Vogue》雜誌訪問，曾透露為了與老公有家庭的共識，付出許多時間溝通、協調，因為她把精力放在家庭，但湯姆較著重事業。

根據外媒綜合報導，湯姆今年年初預計退休，結束22年職涯，想不到又火速宣布復出，想要繼續為第23個戰季拚搏，吉賽兒無法接受老公出爾反爾的態度，吵到離家出走，夫妻關係陷入僵局，目前分居中，且兩人已找好離婚律師，打算分割數百萬美元的財產，13年婚姻搖搖欲墜。不過，吉賽兒、湯姆尚未針對離婚一事公開說明。

吉賽兒曾蟬聯全球最會賺模特兒冠軍10多年，事業如日中天時，願意為了家庭離開時尚界，專心當個好妻子、好媽媽，並致力於公益活動，也難怪她無法理解湯姆為何無法專注在家庭。