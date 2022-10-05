大陸女星李藝彤曾為大型女子偶像團體SNH48成員，在2018年及2019年連續獲得總決選第一名後以個人名義進行演藝活動，曾岀演過《暮白首》、《浮世雙嬌傳》、《逆襲之星途璀璨》等劇，近日她卻透露自己因住上海，所以上半年受疫情影響沒工作，出行還靠坐地鐵，被許多人吐槽疫情當前，許多人甚至吃不起飯，只是坐地鐵而已，沒什麼好抱怨。

大陸女星李藝彤在小號發的一條微博引起熱議：「上半年0收入，去迪士尼坐地鐵去的，因為經驗太少坐反了」，這樣的貼文立刻引起許多網友的注意，認為她有些不知人間疾苦的意思，紛紛批評：「感覺各位明星已經脫離普通百姓的生活了」、「紆尊降貴坐地鐵真是辛苦你了哈」、「明星別賣慘，謝謝」、「她們頂多叫消費降級吧」、「看樣子還行啊還能去迪士尼」、「0收入還去迪士尼？」、「好慘哦 居然需要坐地鐵出門」、「明星怎麼好意思說自己沒錢」、「那找個廠子上班啊，很難嗎」、「沒錢做地鐵委屈你了？」、「真的比大多數人好太多了……」。

女星李藝彤抱怨上半年0收入。（圖／微博）

李藝彤解釋自己雖然沒工作，但還是有存款。（圖／微博）

對此李藝彤也迅速聲明，表示因為上半年在上海沒有出門工作，所以沒有賺錢，但自己有存錢所以還可以支撐目前的生活，平時也不太會坐地鐵，因為家裡離商場很近可以步行，迪士尼很遠所以不太熟悉才坐反，工作的話會坐公司的車，會發文只是想說大家都因為疫情受到衝擊，都很不容易，「無論是什麼工作都沒有以前順利，希望大家都能振作起來共克時艱」。