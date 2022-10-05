連鎖餐飲集團瓦城（2729）董事長徐承義5日表示，瓦城將於2023年下半正式啟用全球研發中心，並揮軍美國市場預計2023年第三季在南加州洛杉磯開出首家「瓦城」旗艦示範店，目標2025年集團全球展店200家。同時，瓦城將啟動數位服務升級，今年底前正式導入會員APP，可線上訂位、訂餐、付款並累點。

瓦城全球研發中心位於桃園中壢，樓地板面積近5千坪，按功能規畫有「全球資源運籌中心」、「食品安全中心」、「新品牌研發中心」、「廚藝學院」，以及「物流管理中心」。徐承義表示，瓦城全球研發中心啟用後，可提供500家連鎖門市後勤支援，並為集團布局國際提供堅實後盾。

徐承義分析指出，美國外食餐飲市場中東方菜系餐廳逾70,000家，泰國菜系餐廳店數約5,000家，單一品牌的連鎖店則不超過5家，瓦城進軍美國後有足夠成長空間，並以「東方爐炒廚房連鎖畫系統」的優勢發展連鎖。

目前瓦城泰統集團旗下共有瓦城、非常泰、1010湘、大心、時時香、十時湘、YABI KITCHEN、月月泰BBQ等八大餐飲品牌，共140家連鎖門市。徐承義表示，集團旗下各品牌在規劃之初即導入國際連鎖思維，如今正式揮軍美國市場，將以「瓦城」為先發品牌，並在南加洲先建立旗艦規模門市，展店五家後再於美國建立中央廚房。

徐承義表示，美國的外食餐飲市場成熟，消費力高、且對亞洲菜系接受度高，為瓦城泰統集團以美國為國際化第一站的主要原因。而美國南加州人口逾2,000萬，其中亞裔人口逾10％，所以瓦城首家門市將瞄準爾灣或洛杉磯市中心開出首店。

徐承義透露，餐飲品牌國際化將面臨租金、人力與食材三大挑戰，瓦城已針對美國市場完全各項市調作業，當地原物料的質、量與價格都很穩定。徐承義說，繼展店團隊之後，瓦城在美國亦將培養在地營運團隊。而瓦城在美國首家門市將開在有獨立進出口的商場內。