2022佳里購物嘉年華中的「米龜祈福」是一大亮點，由市長黃偉哲親手為米龜進行揭幕加冕儀式，會後將白米全米捐給社福團體。（佳里區公所提供／李俊淇台南傳真）

2022佳里購物嘉年華中的「米龜祈福」是一大亮點，期盼疫情退散、經濟復甦，活動近日圓滿落幕，今（5）日上午，佳里區公所將共計1.5噸重的米龜全數捐贈14個社福團體及關懷據點，區長朱雅宏表示，感謝新生藥局藥師邱光正以母喪奠儀化為大愛，將溫暖傳遞給需要的社福團體。

祈福米龜是由500包3公斤裝的白米組成，主要傳達希望與關懷，在購物節記者會時，由台南市長黃偉哲親手為米龜進行揭幕加冕儀式，購物節期間，民眾以祈福卡寫下心願，黏貼於龜身，共同祈福。

佳里區長朱雅宏、佳里商圈理事長陳駿逸、總幹事陳俊任及捐贈人藥師邱光正上午在公所前將白米分送給佳里家扶中心、北門區家庭福利服務中心及本區12個關懷據點，讓社區民眾感受社會溫暖。

捐贈者藥師邱光正表示，近日母親高齡92歲過世，原本拒收奠儀，但是親友送的花圈真得太多，最後換成現金全數捐出，一部份捐白米幫助弱勢，剩下的則幫助弱勢學童上課後轉導班，「取之社會，用於社會」，相信母親在天之靈也會贊同我的做法。

區長朱雅宏表示，愛心白米造福大北門區社福團體及本區關懷據點，讓社福團體照顧的弱勢民眾及里內獨居或不便煮食的老人家，可以吃到熱騰騰的白米，感謝佳里商圈及藥師邱光正發揮企業社會責任精神、拋磚引玉，創造更多正面影響力。