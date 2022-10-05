超商微波食品方便、快速、又有一定品質，因此現在許多人都會靠著微波食品解決一餐。不過有網友分享超離譜經驗，近日他前往7-11超商買了一個70元的「素三杯嫩菇拌飯」現場微波，沒想到帶家打開包裝一看才發現，裡面竟然全部都是水，貼文曝光後引發熱議。對此，統一超商也回應，已立即請廠商了解中。

原PO在Dcard發文表示，自己到超商購買晚餐，沒想到到家打開外包裝才發現，盒子裡完全沒有任何餐點，只有清澈透明的水在裡面，讓他驚訝的直呼「一碗水賣70（元）？牛X了超商」，最後他把餐點拿回原超商後，店家也願意幫他退錢，「第一次遇到微波冰塊便當」。

網友表示最後他拿回原超商尋求協助，最後收到退款。（翻攝自Dcard）

對此，許多人紛紛回應，「哈哈哈哈哈好X，真的是人生解鎖欸」、「太扯了，有打電話去反應嗎」、「你真幸運，幸好只是水而不是什麼奇怪的東西」、「這個不要打開，拿來收藏很酷欸」、「因為當過7-11微波食品作業員，所以覺得好神奇，從流水線作業員到品保到超商端到你打開為止，都沒有人發現這盒是空的」、「這個應該是測試用的包水樣品，可能是作業員沒注意到才放錯的，我們公司也是會有樣品包水，這樣是在測試包材及機台有沒有問題」。

記者致電詢問統一超商，超商表示，已立即請廠商了解中，提醒消費者對商品有任何詢問，可向門市或致電客服尋求協助。