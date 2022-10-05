國境解封，國外入境旅遊市場將逐步回溫，全台頂級奢華旅宿指標的台北文華東方酒店為因應年底國際旅遊觀光復甦，積極招募人才，全面擴充服務量能，將於10月13日周四再度舉辦大型招募會，此次祭出較同業高出5到12％的薪資招攬相關人才，餐飲部營運單位外場所有職務保障月薪36,000元起，不論有無工作經驗，只要具有服務熱忱的人才都歡迎加入，活動現場也歡迎其他領域菁英如內場廚師、餐廳領檯、客務部櫃台接待、客服專員、服務中心行李員等前來面試。台北文華東方酒店大型徵才活動將於10月13日周四上午10點至下午4點半於酒店B2東方廳舉行。

文華東方酒店標榜，集團提供優異的員工福利，像是正職員工每年享有集團全球三十三間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等。完善的員工訓練在全球飯店業界亦是首屈一指，員工加入後將接受一連串專業且顧及未來職涯發展的教育訓練課程，並享有海外工作發展機會，例如申請擔任文化交流大使，前往集團姊妹酒店進行短期工作交流，還有員工任職滿1年以上得申請集團酒店轉調。此次招募除延攬第一線服務人員，也希望能吸引有志於國際頂級奢華酒店品牌發展、具工作熱忱、積極進取的一流人才，加入文華東方酒店服務團隊，打造精彩卓越的職業生涯。