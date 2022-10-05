蔡英文總統應華府智庫「全球台灣研究中心」之邀，今晚以錄影方式在研討會中發表演說，強調臺灣不應被排除在聯合國體系、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織」（ICAO）之外。臺灣人民和大家一樣，應該有機會發聲並做出貢獻。臺灣參與聯合國體系一定能對全球福祉有所助益。她也預告下周即將開放邊境，期待與美國和世界各地合作夥伴們更頻繁交流。

蔡英文在「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會中，以英文發表開幕專題演說指出，此時此刻，以規則為基礎的國際秩序面臨前所未有的挑戰，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯了威權國家所造成的嚴重威脅，隨著威權主義持續擴張，此威脅在印太地區與日俱增。

此外，中國以持續軍事演習、灰色地帶行動，及軍機艦、人員及無人機侵擾臺灣周邊區域等行為，破壞臺海現狀。她說，這些不負責任的行為侵犯了臺灣的主權，威脅印太地區的和平穩定，並危及海空安全及國際貿易，企圖破壞國際法律規範。臺灣並非孤軍奮戰，我們非常感謝美國政府和民選官員的支持，還有「七大工業國集團」（G7）國家，及其他理念相近的夥伴們，一同譴責中國的軍事挑釁。

她藉此機會感謝美國拜登政府和跨黨派國會議員，依據《臺灣關係法》和「六項保證」，履行對臺灣安全的承諾。她說，過去一年，臺灣樂見美國對我多項重要的軍售，協助我們因應和嚇阻侵略。但我們不會僅依賴其他國家來防衛臺灣。「這就是為什麼我要在此重申，臺灣致力保衛自身安全及維護民主的生活方式」。

蔡英文指出，我們努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。為了達成這個目標，我們大幅提升國防預算，包括強化不對稱作戰能力、武器升級及國艦國造。今年初，我們成立「全民防衛動員署」，以加強整合後備軍人訓練及全民防衛。

她說，我們政府每月大約受到3千萬次網路攻擊，臺灣正投資網路安全基礎設施，並透過新成立的數位發展部，以助對抗錯假訊息及混合戰。從歷史和當前局勢可得知，對任何一個國家或區域的威脅，將直接或間接地轉化為對其鄰近國家不斷增加的威脅。因此，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。

蔡英文重申，在以規則為基礎的國際秩序中，臺灣是可靠的夥伴及負責任的利害關係者，我們隨時準備好向有需要的朋友伸出援手。在COVID-19疫情爆發之際，臺灣增加口罩產量，向美國捐贈超過1千萬片口罩。而在俄羅斯入侵烏克蘭後，臺灣捐贈超過580噸的物資及4500萬美元，以援助烏克蘭難民。

但這樣的團結力量，因為臺灣被排除在聯合國體系之外而受阻。她說，臺灣的專家、記者和學生，均遭拒於聯合國相關會議之外，包括上個月舉行的聯合國大會。儘管臺灣對抗COVID-19成效卓越，但仍難以與「世界衛生組織」（WHO）協調防疫事務。雖然臺灣是國際航運的樞紐，卻無法參與「國際民航組織」（ICAO），為國際飛航安全盡一份心力。

蔡英文強調，臺灣沒有機會參加聯合國各專門機構，就無法分享我們在重要全球議題上的專業知識。聯合國大會第2758號決議文經常被做為排除臺灣參與的論據，即使決議文中完全沒有提及臺灣。

她感謝許多國際盟友在聯合國，以及其他場域為臺灣的國際參與發聲。「他們的支持反映一個簡單的事實—只有臺灣民選政府有權代表臺灣人民」。她說，臺灣人民和大家一樣，應該有機會發聲並做出貢獻。臺灣參與聯合國體系一定能對全球福祉有所助益。

儘管臺灣的國際參與面臨前述種種障礙，蔡英文指出，我們仍將持續和理念相近的夥伴合作，促進國際發展與繁榮。特別是在疫情和俄羅斯入侵烏克蘭後，全球貿易遭逢嚴重瓶頸之際，臺灣加強與美國等理念相近國家的合作，以確保全球關鍵供應鏈的安全。

基於臺美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）和「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）的多年合作，今年初啟動了「臺美21世紀貿易倡議」。她說，這是臺美經濟關係的重要進展，有助於在多變的國際局勢中，強化經濟韌性。

臺灣和美國也在具戰略利益的領域積極合作。蔡英文表示，臺灣的半導體廠商將投資數十億美元在美國建廠，預計將創造數千個就業機會，提升重要戰略資源供應鏈的韌性。隨著臺灣下周即將開放邊境，她期待與我們在美國和世界各地的合作夥伴們更頻繁交流。

「全球台灣研究中心」是2016年成立的華府智庫，旨在提升各界對臺灣議題的認識。今年研討會主題為「美台關係：促進基於規範之國際秩序」，並規劃「俄國侵烏後之宏觀戰略」、「經濟安全、科技及貿易」、「兩岸關係及台海國際化」及「整合嚇阻、國防及安全合作」四場次討論，由我國駐美代表蕭美琴開幕致詞，另邀請多位前美國政府官員及學者專家共同與談。