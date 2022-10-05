少子化問題日趨嚴重，台灣更是不少學校面臨廢校危機，就有網友查閱聯合國資料，意外發現全球生育率倒數全都在亞洲，忍不住詢問原因，引發熱議，更有人直指原因出在「薪資低卻工時高」，認為沒人敢生很正常。

原PO在PTT八卦版PO文「為什麼生育率最低的都是亞洲？」，他查閱維基百科上聯合國最後公布的數據發現，生育率最低的倒數前5名為台灣、南韓、新加坡、澳門與香港，全都位在亞洲。

原PO不解為什麼剛好都是亞洲地區，到底是貧富差距大，還是社會福利不佳？台灣是否因為城市規劃太差，推個嬰兒車還要跟車爭道，房價又高才沒人想生？詢問名列榜單上的到底有什麼共通點。

鄉民看到後也議論紛紛，不少人直指經濟因素，認為薪水低卻高工時是主因：「高工時，社會壓力又大」、「有發現嗎，這些都是炒房勝地啊」、「工時、薪水、房子」、「炒房就是萬惡之源啦，買不起房誰敢生」、「亞洲工時真的是長得出名，西方看到都會嚇到」、「聽說台灣今年剩0.9」。

也有部分人認為與文化習性有關：「國情不同吧，白人國家對成年者未婚懷孕包容很大，亞洲就完全不是了」、「比房價工時未必是這些亞洲國家最高，可以肯定的是閉俗保守的宅男宅女亞洲最多」、「因為亞洲堅定地把婚姻生育順序綁在一起，不像歐美早切開了，導致亞洲要先過結婚大關」、「亞洲對女性的尊重還有待提升」。