新光三越首波周年慶明(6日)由台北南西店打頭陣，展開為期18天的盛大活動；由於國境即將開放，在內需消費升溫下，台北南西店預估，今年周年慶業績可達20.3億元，較去年同期成長6.4％，不論首日的表現或周年慶業績，一定會比去年好。

百貨周年慶首日，人潮最多就是1樓化妝品專櫃，新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示，若消費者不想排隊，這次周年慶可透過「24小時美麗不打烊」線上專區購買化妝品，每個品項的超值優惠都超過100組以上，消費者想得到的品牌，如雅詩蘭黛、MAC、植村秀、倩碧等都有優惠。

新光三越台北南西店扮演周年慶開紅盤角色，今年全台新光三越周年慶目標上看208億元；新光三越表示，周年慶檔期占全年業績逾2成，除南西店外，首波分店還包括桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多等6家；南西店1至8月業績成長16％、來客數增加15％，顯見疫情影響已逐漸降低，才會訂出單店20.3億元的業績目標。

李香萩表示，南西店是首波周年慶的分店，不論是化妝品、3C、大小家電等，商品備貨最齊全、化妝品特惠組數也最多，尤其國人近2、3年來都不能出國，化妝品一定會趁這個機會全部補齊，其次，入秋後服飾、家用3C成長動能強勁，化妝品、服飾、家用3C堪稱是百貨周年慶「三神定江山」，因為三大品項約可占70％的業績。

百貨周年慶與網購「雙11」時間相近；李香萩表示，百貨周年慶鎖定的特價優惠不一樣，且強調「人」的服務，還有很多限量首賣；以南西店為例，近期引進10個頂級香氛品牌，化妝品更推出超過80萬組特惠組優惠，超值推薦5折起，亦同步祭出化妝品全區5波滿額禮。

新光三越表示，今年周年慶有5大亮點話題，明星同款化妝品49折起、線上線下周年慶零時差瘋購、齊賀國慶買一送一、超強skm pay 卡友禮、南西獨家會員盛點，另外，還有日本商品展集結了40家日本人氣商品，讓消費者可品嚐到最道地的日本美食。